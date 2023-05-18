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Гвардіола: Фінал проти італійської команди – не найкращий подарунок

Гвардіола прокоментував вихід у фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:39 337 0
Гвардіола: Фінал проти італійської команди – не найкращий подарунок
Фото - gettyimages
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - football24.uа.

Манчестер Сіті був готовим до матчу-відповіді проти Реала у півфіналі Ліги чемпіонів (4:0).

Про це розповів наставник англійського клубу Жузеп Гвардіола.

"У мене було відчуття, що ми рік переживали те, що сталося минулого сезону (виліт від Реала у півфіналі ЛЧ, – прим.). Я переконаний, що сьогодні все склалося так через те, що ми пам'ятали, як нам було боляче тоді.

З першої хвилини було відчуття, що гравці готові. Всі були спокійними, багато жартували цими днями, тому я не відчував жодного напруження чи занепокоєння.

Коли ви досягаєте фіналу Ліги чемпіонів, ви повинні святкувати. На жаль, у нас не буде часу, тому що в неділю ми можемо виграти Прем'єр-лігу. Завтра будемо з нашими сім'ями, а потім готуватимемось до неділі.

Чесно кажучи, фінал проти італійської команди – не найкращий подарунок. Вони конкурентоспроможні. Ця перемога над Реалом отримає багато компліментів, але у нас є час морально підготуватися до битви з Інтером", – розповів Гвардіола.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Манчестер Сіті - Реал.

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