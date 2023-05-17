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Реалу можуть зарахувати технічну поразку у Ла-Лізі

Реалу може втратити три очки
Сьогодні 17:30 314 0
Реалу можуть зарахувати технічну поразку у Ла-Лізі
#Реал Мадрид, #Хетафе, #Ла-Ліга

Джерело - football.uа.

Скасована заміна може призвести до технічної поразки Реала у матчі проти Хетафе у Ла-Лізі.

Про це повідомляє AS.

Команда може отримати поразку з рахунком 0:3. Причина — наприкінці гри Карло Анчелотті вирішив замінити Марко Асенсіо на Альваро Одріосолу, але в цей час Камавінга попросив заміну через травму.

У результаті Одріосола вийшов на поле замість Камавінга, а Асенсіо залишився на полі.

Хетафе вже подав скаргу на цей інцидент, і якщо вона буде задоволена, Реалу загрожує штраф від 6 до 9 тисяч євро та технічна поразка. 

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