Головне
Інтер - Мілан: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:20 1119
Збірна Данії зіграє з Австрією, Словенія - з Норвегією: розклад матчів ЧС-2023 на 16 травня
Сьогодні 07:20 340
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 00:08 22587
Збірна Чехії сенсаційно програла Латвії, Швеція здолала Фінляндію: результати матчів ЧС-2023
Вчора 23:05 1049
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
Вчора 22:14 4556 3
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко
Вчора 18:09 7019 1
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Вчора 17:40 899
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України
Вчора 17:08 6701 1
Олександрія переграла Колос у 26 турі УПЛ
Вчора 16:57 372
Довбик забив 23-й гол у сезоні
Вчора 15:13 620
Прямі трансляції

Голова Верховного Суду отримував гроші за рішення на користь експрезидента Ворскли

Голову Верховного Суду затримали за хабар у розмірі 2,7 млн доларів
Сьогодні 09:50 163 0
Голова Верховного Суду отримував гроші за рішення на користь експрезидента Ворскли
Костянтин Жеваго
#Ворскла, #Костянтин Жеваго

Джерело - zn.uа.

Національне антикорупційне бюро України викрило голову Верховного Суду Всеволода Князева на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів.

За інформацією ZN.UA з посиланням на джерела в НАБУ, ці гроші могли бути отримані від людей, які виступали за рішення суду на користь почесного президента Ворскли Костянтина Жеваго.

Йдеться про справу щодо права власності близько 40% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo.

Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов‘язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договори купівлі-продажу 20-річної давнини.

За інформацією джерел, на тлі затримання Князєва обшуки проходять у ще 18 суддів Верховного Суду, які слухали справу Полтавського ГЗК.

Відзначимо, що у грудні 2022 року Жеваго затримали у Куршевелі на запит України, яка також просить екстрадувати його. Слухання щодо цього переносили декілька разів — ще з січня 2023 року. Водночас бізнесмена звільнили з-під варти під заставу в 1 млн євро та взяли під судовий нагляд.

Нагадаємо, Жеваго залишив раду директорів Ворскли Ferrexpo.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу 6500
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко 7019 1
21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів 21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів 9708
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 22587
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України 6701 1
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер 4556 3
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 148773 7
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 16703 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 111941
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 69569
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 70919
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 278992