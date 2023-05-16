Голова Верховного Суду отримував гроші за рішення на користь експрезидента Ворскли

Голову Верховного Суду затримали за хабар у розмірі 2,7 млн доларів

Національне антикорупційне бюро України викрило голову Верховного Суду Всеволода Князева на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів.

За інформацією ZN.UA з посиланням на джерела в НАБУ, ці гроші могли бути отримані від людей, які виступали за рішення суду на користь почесного президента Ворскли Костянтина Жеваго.

Йдеться про справу щодо права власності близько 40% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo.

Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов‘язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договори купівлі-продажу 20-річної давнини.

За інформацією джерел, на тлі затримання Князєва обшуки проходять у ще 18 суддів Верховного Суду, які слухали справу Полтавського ГЗК.

Відзначимо, що у грудні 2022 року Жеваго затримали у Куршевелі на запит України, яка також просить екстрадувати його. Слухання щодо цього переносили декілька разів — ще з січня 2023 року. Водночас бізнесмена звільнили з-під варти під заставу в 1 млн євро та взяли під судовий нагляд.

Нагадаємо, Жеваго залишив раду директорів Ворскли Ferrexpo.