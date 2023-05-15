Хаві: Незвично виграти Ла-Лігу у дербі

Барселона заслужила перемогу у чемпіонаті Іспанії.

Про це розповів головний тренер клубу Хаві.

"Відчуття неймовірні, ми виконали чудову роботу, яка розпочалася ще у липні. 9 місяців ми йшли до нашої цілі та багато чим жертвували. Клуб та вболівальники заслужили на це.

Незвично виграти Ла-Лігу у дербі. Святкувати – це нормально, але я розумію, що ми не вдома, тож не можна виявляти неповагу. Усвідомлюю, що стриматися складно, але сказав хлопцям, що найкраще рішення – це піти з поля (гравці Барселони змушені були тікати до підтрибунного приміщення після перемоги на полі Еспаньйола – прим.).

Ця перемога забезпечує нашому проєкту безпеку. Ми добре грали у деяких матчах та показали, що ми – справжня команда. Хочемо виграти усі ці чотири матчі, що залишилися, хоч вже й досягли своєї мети", – сказав Хаві.