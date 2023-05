Найкращим тренером квітня в АПЛ визнаний наставник Астон Вілли Унай Емері.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

В голосуванні Емері обійшов Гвардіолу, Годжсона, Гау та О'Ніла.

У квітні Вілла здобула 5 перемог у 7 матчах.

BREAKING: Unai Emery has been named the Barclays Premier League Manager of the Month for April! 👔🏆 pic.twitter.com/y0UYgE2WLC