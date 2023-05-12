Аллегрі пояснив нічию із Севільєю

Ювентус допустив надто багато помилок у півфіналі Ліги Європи проти Севільї.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Массіміліано Аллегрі.

"До пропущеного голу моя команда добре переміщала м’яч, але коли ми потрапляли в фінальну третину поля, то все здавалося надто легким, і ми зробили занадто багато помилок.

Ми залишали прогалини ззаду, тому нас спіймали в ході контратаки. Ми ризикували пропустити секунду за подібних обставин.

Але хлопцям вдалося відігратися та отримати заслужену нічию, яка залишає все, щоб грати в матчі-відповіді.

Ігри на такому рівні завжди будуть збалансованими. Севілья — дуже досвідчена команда, яка завжди виступає в цьому турнірі. Не забувайте, що Манчестер Юнайтед вів у них з рахунком 2:0, але іспанці ніколи не припиняли дотримуватися плану і врешті-решт зробили рахунок 2:2 і виграли матч-відповідь 3:0.

Цього вечора ми зробили те саме, коли Севілья забила. Нам слід було бути гострішими в останній третині поля, особливо в перші 25 хвилин, тому що ми трохи поспішили, а потім пропустили на контратаці", - сказав Аллегрі.