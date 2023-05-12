Аллегрі пояснив нічию із Севільєю

Джерело - uefa.com.
Ювентус допустив надто багато помилок у півфіналі Ліги Європи проти Севільї.
Про це розповів головний тренер італійського клубу Массіміліано Аллегрі.
"До пропущеного голу моя команда добре переміщала м’яч, але коли ми потрапляли в фінальну третину поля, то все здавалося надто легким, і ми зробили занадто багато помилок.
Ми залишали прогалини ззаду, тому нас спіймали в ході контратаки. Ми ризикували пропустити секунду за подібних обставин.
Але хлопцям вдалося відігратися та отримати заслужену нічию, яка залишає все, щоб грати в матчі-відповіді.
Ігри на такому рівні завжди будуть збалансованими. Севілья — дуже досвідчена команда, яка завжди виступає в цьому турнірі. Не забувайте, що Манчестер Юнайтед вів у них з рахунком 2:0, але іспанці ніколи не припиняли дотримуватися плану і врешті-решт зробили рахунок 2:2 і виграли матч-відповідь 3:0.
Цього вечора ми зробили те саме, коли Севілья забила. Нам слід було бути гострішими в останній третині поля, особливо в перші 25 хвилин, тому що ми трохи поспішили, а потім пропустили на контратаці", - сказав Аллегрі.
Нагадаємо, Ювентус уникнув поразки від Севільї.
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