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Аллегрі пояснив нічию із Севільєю

Массіміліано Аллегрі прокоментував нічию з Севільєю
Сьогодні 09:29 186 0
Аллегрі пояснив нічию із Севільєю
Фото - gettyimages
#Аллегрі, #Севілья, #Ювентус

Джерело - uefa.com.

Ювентус допустив надто багато помилок у півфіналі Ліги Європи проти Севільї.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Массіміліано Аллегрі.

"До пропущеного голу моя команда добре переміщала м’яч, але коли ми потрапляли в фінальну третину поля, то все здавалося надто легким, і ми зробили занадто багато помилок.

Ми залишали прогалини ззаду, тому нас спіймали в ході контратаки. Ми ризикували пропустити секунду за подібних обставин.

Але хлопцям вдалося відігратися та отримати заслужену нічию, яка залишає все, щоб грати в матчі-відповіді.

Ігри на такому рівні завжди будуть збалансованими. Севілья — дуже досвідчена команда, яка завжди виступає в цьому турнірі. Не забувайте, що Манчестер Юнайтед вів у них з рахунком 2:0, але іспанці ніколи не припиняли дотримуватися плану і врешті-решт зробили рахунок 2:2 і виграли матч-відповідь 3:0.

Цього вечора ми зробили те саме, коли Севілья забила. Нам слід було бути гострішими в останній третині поля, особливо в перші 25 хвилин, тому що ми трохи поспішили, а потім пропустили на контратаці", - сказав Аллегрі.

Нагадаємо, Ювентус уникнув поразки від Севільї.

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