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Рома перемогла Баєр, Ювентус уникнув поразки від Севільї: результати півфіналів Ліги Європи

Матчі-відповіді відбудуться 18 травня
Вчора 23:59 269 0
Рома перемогла Баєр, Ювентус уникнув поразки від Севільї: результати півфіналів Ліги Європи
#Баєр, #Рома, #Севілья, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

У перших матчах 1/2 фіналу Ліги Європи 2022/23 з футболу Рома здолала Баєр, а Ювентус зіграв внічию з Севільєю.

Перемогу Ромі приніс гол Бове, який відзначився на 63-ій хвилині матчу. В іншому півфінальному матчі Ювентус у компенсовані хвилини врятувався від поразки у домашньому протистоянні з Севільєю.

Матчі-відповіді відбудуться 18 травня.

Ліга Європи
1/2 фіналу, перший матч
11 травня

Рома (Італія) - Баєр (Німеччина) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 63 Бове

Ювентус (Італія) - Севілья (Іспанія) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Ен Несірі, 1:1 - 90+7 Гатті

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