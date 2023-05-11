Рома перемогла Баєр, Ювентус уникнув поразки від Севільї: результати півфіналів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
У перших матчах 1/2 фіналу Ліги Європи 2022/23 з футболу Рома здолала Баєр, а Ювентус зіграв внічию з Севільєю.
Перемогу Ромі приніс гол Бове, який відзначився на 63-ій хвилині матчу. В іншому півфінальному матчі Ювентус у компенсовані хвилини врятувався від поразки у домашньому протистоянні з Севільєю.
Матчі-відповіді відбудуться 18 травня.
Ліга Європи
1/2 фіналу, перший матч
11 травня
Рома (Італія) - Баєр (Німеччина) 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 63 Бове
Ювентус (Італія) - Севілья (Іспанія) 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 26 Ен Несірі, 1:1 - 90+7 Гатті
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