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Барселона найближчими тижнями хоче продовжити угоду з Дембеле

Француз один із найважливіших гравців для Хаві
Сьогодні 20:55 154 0
Барселона найближчими тижнями хоче продовжити угоду з Дембеле
Фото Getty Images
#Барселона, #Усман Дембеле

Джерело - UA-футбол.

Усман Дембеле має пропозицію продовжити контракт від Барселони до літа 2027-го року. 

Про це повідомляє sport.es.

Агенти французького вінгера зустрічалися із представниками клубу минулого тижня.

Хаві вважає Дембеле одним із найважливіших гравців своєї команди поруч із Робертом Левандовським. У клубі хочуть закрити угоду найближчими тижнями. Так, спортивний директор Барселони Матеу Алемані хоче закрити всі питання за контрактом до 30 червня, коли він покине команду.

Поточний контракт Дембеле спливає влітку 2024-го. Француз не грав за Барселону з лютого до кінця квітня через травму. Він почав отримувати ігровий час у двох останніх матчах "синьо-гранатових". Цього сезону Усман провів за Барселону 30 матчів, забив 8 голів і віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо Баварія зацікавлена у підписанні Дембеле.

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