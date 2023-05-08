Усман Дембеле може змінити клуб

Баварія виявляє інтерес до підписання вінгера Барселони Усмана Дембеле.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У клубі вважають 25-річного француза потенційною заміною для Садіо Мане, якого клуб хоче продати влітку.

1 липня у контракті Дембеле стануть активними відступні в 50 мільйонів євро. Каталонці спробують продовжити з ним договір, який чинний до 2024 року.

У поточному сезоні на рахунку Усмана 8 голів та 7 асистів у 30 матчах.

Раніше Барселона та Дембеле призупинили переговори щодо контракту.

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