Джерело - tribuna.com.
Баварія виявляє інтерес до підписання вінгера Барселони Усмана Дембеле.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
У клубі вважають 25-річного француза потенційною заміною для Садіо Мане, якого клуб хоче продати влітку.
1 липня у контракті Дембеле стануть активними відступні в 50 мільйонів євро. Каталонці спробують продовжити з ним договір, який чинний до 2024 року.
У поточному сезоні на рахунку Усмана 8 голів та 7 асистів у 30 матчах.
Раніше Барселона та Дембеле призупинили переговори щодо контракту.
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