Фенербахче може запросити Луческу на посаду головного тренера

Джерело - Gazetevatan.
Головний тренер Фенербахче Жорже Жезус може покинути свою посаду наприкінці сезону.
Про це повідомляє Gazetevatan.
Замінити його може наставник Динамо Мірча Луческу - клуб знову розглядає кандидатуру румуна.
Ініціаторами цього призначення може стати президент команди, а також Волкан Демірель, який, ймовірно, буде наступним спортивним директором.
Раніше Шовковський оцінив імовірність остаточної заміни Луческу.
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