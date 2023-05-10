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Фенербахче може запросити Луческу на посаду головного тренера

Румун може очолити турецький клуб
Сьогодні 18:59 248 0
Фенербахче може запросити Луческу на посаду головного тренера
#Мірча Луческу, #Фенербахче, #Жорже Жезуш

Джерело - Gazetevatan.

Головний тренер Фенербахче Жорже Жезус може покинути свою посаду наприкінці сезону.

Про це повідомляє Gazetevatan.

Замінити його може наставник Динамо Мірча Луческу - клуб знову розглядає кандидатуру румуна.

Ініціаторами цього призначення може стати президент команди, а також Волкан Демірель, який, ймовірно, буде наступним спортивним директором.

Раніше Шовковський оцінив імовірність остаточної заміни Луческу.

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