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Шовковський оцінив імовірність остаточної заміни Луческу

Олександр Шовковський прокоментував своє майбутнє у київському клубу та у збірній України
Сьогодні 11:30 211 0
Шовковський оцінив імовірність остаточної заміни Луческу
#Динамо Київ, #Олександр Шовковський

Джерело - fcdynamo.com.

Керівництво Динамо має визначитися з майбутнім головного тренера клубу.

Про це розповів виконуючий обов'язки головного тренера київського клубу Олександр Шовковський.

"У моєму житті є дві команди – Динамо та національна збірна України. Зараз я в команді Динамо, у її тренерському штабі, і мені цікаво, як буде грати моя команда. Ми готуємося та постійно контактуємо із головним тренером. Є керівництво, яке буде вирішувати усі питання, є контрактні зобов’язання перед гравцями, тренерським штабом та кожною людиною, яка працює у команді. 

Збірна України? Якщо хочете розсмішити Бога, розкажіть йому про свої плани. Я зараз у Динамо, я повністю залучений до роботи з Динамо. А що буде завтра, цього ніхто не знає. Давайте спершу ми переможемо у війні, а потім про все інше думатимемо", - відзначив Шовковський.

Раніше Динамо здолало Кривбас у 25 турі УПЛ.

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