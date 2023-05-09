Шовковський оцінив імовірність остаточної заміни Луческу

Керівництво Динамо має визначитися з майбутнім головного тренера клубу.

Про це розповів виконуючий обов'язки головного тренера київського клубу Олександр Шовковський.

"У моєму житті є дві команди – Динамо та національна збірна України. Зараз я в команді Динамо, у її тренерському штабі, і мені цікаво, як буде грати моя команда. Ми готуємося та постійно контактуємо із головним тренером. Є керівництво, яке буде вирішувати усі питання, є контрактні зобов’язання перед гравцями, тренерським штабом та кожною людиною, яка працює у команді.

Збірна України? Якщо хочете розсмішити Бога, розкажіть йому про свої плани. Я зараз у Динамо, я повністю залучений до роботи з Динамо. А що буде завтра, цього ніхто не знає. Давайте спершу ми переможемо у війні, а потім про все інше думатимемо", - відзначив Шовковський.