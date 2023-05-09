Мане може повернутися в АПЛ

Садіо Мане влітку може змінити клуб

Челсі продовжує пошук забивного форварда, і тепер на радари "синіх" потрапив нападник Баварії Садіо Мане.

Про це пише Goal.

Мане зацікавив Челсі, адже у нього є досвід гри в Прем'єр-лізі, тож керівництво лондонців розраховує, що форвард зможе гарантувати команди голи.

Однак, навіть з огляду на бажання Баварії розлучитися з сенегальцем, у лондонців є проблеми з фінансовим фейр-плей. Челсі необхідно продати гравців на 200 млн євро, щоб підписати Мане.

Нагадаємо, гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!