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Мане може повернутися в АПЛ

Садіо Мане влітку може змінити клуб
Сьогодні 13:24 316 0
Мане може повернутися в АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Баварія, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Садіо Мане

Джерело - isport.ua.

Челсі продовжує пошук забивного форварда, і тепер на радари "синіх" потрапив нападник Баварії Садіо Мане.

Про це пише Goal.

Мане зацікавив Челсі, адже у нього є досвід гри в Прем'єр-лізі, тож керівництво лондонців розраховує, що форвард зможе гарантувати команди голи.

Однак, навіть з огляду на бажання Баварії розлучитися з сенегальцем, у лондонців є проблеми з фінансовим фейр-плей. Челсі необхідно продати гравців на 200 млн євро, щоб підписати Мане.

Нагадаємо, гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті.

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