Гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті

У гравців виник конфлікт

Між гравцями Баварії Садіо Мане та Лероєм Сане виник конфлікт під час вчорашнього матчу проти Манчестер Сіті (0:3).

Про це повідомляє Bayern & Germany з посиланням на Bild.

У футболістів була суперечка через ігрові моменти, а після фінального свистка Мане висловлював претензії Сане щодо того, у якому стилі він звертався до нього. Садіо у ході цього діалогу начебто неочікувано вдарив німця в обличчя.

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Відзначається, що одноклубникам довелося рознімати своїх партнерів по команді.

У Сане після інциденту залишився синець. Баварія наразі не хоче коментувати ситуацію та можливі наслідки.

Що стосується епізоду в матчі, то він трапився на 83-й хвилині, коли Мане вбігав у зону, хоча Лерой вважав, що той мав відкритись під коротку передачу. Сане начебто був дуже мотивований у зустрічі зі своїм ексклубом, тому поводив себе емоційно.

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