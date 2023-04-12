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Гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті

У гравців виник конфлікт
Сьогодні 19:10 643 0
Гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті
#Баварія, #Сане, #Садіо Мане

Джерело - tribuna.com.

Між гравцями Баварії Садіо Мане та Лероєм Сане виник конфлікт під час вчорашнього матчу проти Манчестер Сіті (0:3).

Про це повідомляє Bayern & Germany з посиланням на Bild.

У футболістів була суперечка через ігрові моменти, а після фінального свистка Мане висловлював претензії Сане щодо того, у якому стилі він звертався до нього. Садіо у ході цього діалогу начебто неочікувано вдарив німця в обличчя.

Актуально: Манчестер Сіті - Баварія 3:0: огляд матчу Ліги чемпіонів

Відзначається, що одноклубникам довелося рознімати своїх партнерів по команді.

У Сане після інциденту залишився синець. Баварія наразі не хоче коментувати ситуацію та можливі наслідки.

Що стосується епізоду в матчі, то він трапився на 83-й хвилині, коли Мане вбігав у зону, хоча Лерой вважав, що той мав відкритись під коротку передачу. Сане начебто був дуже мотивований у зустрічі зі своїм ексклубом, тому поводив себе емоційно.

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