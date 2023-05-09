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Лідер ПСЖ хоче перейти у клуб АПЛ

Неймар влітку може змінити клуб
Сьогодні 14:27 326 0
Лідер ПСЖ хоче перейти у клуб АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Неймар, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Вінгер ПСЖ Неймар прийняв рішення покинути команду влітку.

Про це повідомляє журналіст Бруну Андраде.

Це трапилося після того, як клуб повідомив бразильцю про наміри продати його після протесту ультрас парижан. Сторони готові припинити співпрацю попри чинний контракт до 2025 року.

Джерело зазначає, що Неймар тепер хотів би опинитися в АПЛ. На нього претендують Челсі, Манчестер Юнайтед та Ньюкасл.

У поточному сезоні 31-річний футболіст відзначився 18 голами та 17 асистами, його статистика – тут. Влітку 2017-го ПСЖ заплатив за вінгера 222 млн євро Барселоні.

Нагадаємо, ПСЖ може погодитися на оренду Неймара з опцією викупу.

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