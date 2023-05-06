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ПСЖ попросив агентів знайти новий клуб для Неймара

Сам бразилець розчарований ставленням до нього з боку керівництва
Сьогодні 15:45 214 0
ПСЖ попросив агентів знайти новий клуб для Неймара
Фото: Getty Images
#Неймар, #ПСЖ, #Луїш Кампуш

Джерело - Foot Mercato.

Представники ПСЖ зробили перші кроки щодо продажу бразильського вінгера Неймара.

Про це повідомляє Footmercato.

Клуб попросив агентів знайти для 31-річного футболіста нову команду. Футбольний радник Луїш Кампуш начебто ще минулого літа наполягав на цій ідеї, а зараз знову є ініціатором трансферу.

Сам бразилець розчарований ставленням до нього з боку вболівальників та керівництва. Цього тижня ультрас влаштували протести та приходили під дім вінгера.

Серед потенційних клубів, куди може перейти Неймар, фігурують Челсі та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, ПСЖ може погодитися на оренду Неймара з опцією викупу.

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