Верес - Колос 0:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 25-го туру української Прем’єр-Ліги рівненський Верес поступився ковалівському Колосу.
Чемпіонат України - УПЛ
25 тур, 8 травня
Гол: 0:1 - 8 автогол Балан
Верес: Когут, Балан, Курко, Вовченко, Г.Пасіч, Кльоц, Кучеров, Блізніченко (Дахновський 70), Лебеденко (Гайдучик 70), В.Шарай, Шестаков.
Колос: Волинець, Золотов, Чорноморець, Новак, Кравченко, Мілько, Оріховський (Криворучко, 90+3), Болбат, Велетень (Богданов 68), Ільїн (Гусол 90+3), Лисенко (Безбородько 75).
Попередження: Оріховський 26, Балан 28, Вовченко 43, Безбордько 81, Кльоц 90
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