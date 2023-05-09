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Верес - Колос 0:1: огляд матчу

Огляд матчу Верес - Колос
Сьогодні 12:52 177 0
Верес - Колос 0:1: огляд матчу
#Верес, #Колос

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру української Прем’єр-Ліги рівненський Верес поступився ковалівському Колосу.

Чемпіонат України - УПЛ
25 тур, 8 травня

Верес - Колос 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 8 автогол Балан

Верес: Когут, Балан, Курко, Вовченко, Г.Пасіч, Кльоц, Кучеров, Блізніченко (Дахновський 70), Лебеденко (Гайдучик 70), В.Шарай, Шестаков.

Колос: Волинець, Золотов, Чорноморець, Новак, Кравченко, Мілько, Оріховський (Криворучко, 90+3), Болбат, Велетень (Богданов 68), Ільїн (Гусол 90+3), Лисенко (Безбородько 75).

Попередження: Оріховський 26, Балан 28, Вовченко 43, Безбордько 81, Кльоц 90

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