Головне
Шахтар втратив очки в матчі з Олександрією у 25 турі УПЛ
Вчора 16:59 1211
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 17:36 9033
Рух розгромив Інгулець у 25 турі УПЛ
Сьогодні 16:58 260
Минай переграв Ворсклу у 25 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 259
Динамо здолало Кривбас у 25 турі УПЛ
Сьогодні 15:16 776
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 41 рік тому загинув Жиль Вільнев
Сьогодні 13:22 7490 1
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
Сьогодні 12:52 374
Олександрія - Шахтар 1:1: огляд матчу
Сьогодні 12:14 325
Рейтинг WTA: Костюк стала першою ракеткою України
Сьогодні 10:40 287480 3
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Сьогодні 10:00 20536
Прямі трансляції

Верес поступився Колосу в 25 турі УПЛ

Матч завершився з рахунком 0:1
Сьогодні 16:56 193 0
Верес поступився Колосу в 25 турі УПЛ
#Верес, #Колос, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру української Прем’єр-Ліги рівненський Верес поступився ковалівському Колосу.

Матч завершився з рахунком 0:1.

Чемпіонат України - УПЛ
25 тур, 8 травня

Верес - Колос 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 8 автогол Балан

Верес: Когут, Балан, Курко, Вовченко, Г.Пасіч, Кльоц, Кучеров, Блізніченко (Дахновський 70), Лебеденко (Гайдучик 70), В.Шарай, Шестаков.

Колос: Волинець, Золотов, Чорноморець, Новак, Кравченко, Мілько, Оріховський (Криворучко, 90+3), Болбат, Велетень (Богданов 68), Ільїн (Гусол 90+3), Лисенко (Безбородько 75).

Попередження: Оріховський 26, Балан 28, Вовченко 43, Безбордько 81, Кльоц 90

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 11598
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 20536
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 9033
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 41 рік тому загинув Жиль Вільнев Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 41 рік тому загинув Жиль Вільнев 7490 1
Шахтар: Завалити Келсі у штрафному, розірвати футболку – і це не пенальті? Шахтар: Завалити Келсі у штрафному, розірвати футболку – і це не пенальті? 1894
Рейтинг WTA: Костюк стала першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк стала першою ракеткою України 287480 3
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 43226
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 34374
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 25825 3
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 17462
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 75534 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 55309