Кроос: Реалу потрібно сильно зіграти у захисті та забивати голи

Реалу необхідно сильно зіграти, як у захисті, так і в атаці у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Про це розповів півзахисник мадридського клубу Тоні Кроос.

"Гравці втомилися? Ні, ми в порядку. Ми не шукатимемо виправдань. Не можна почуватися втомленим перед півфіналом Ліги чемпіонів.

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Ми очікуємо побачити сильного суперника в особі Манчестер Сіті. Ця команда чудово грає. Нам потрібно сильно зіграти в захисті та забивати голи. Ми звикли грати в таких матчах", - сказав Кроос.