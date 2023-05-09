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Кроос: Реалу потрібно сильно зіграти у захисті та забивати голи

Тоні Кроос прокоментував матч проти Манчестер Сіті
Сьогодні 11:40 148 0
Кроос: Реалу потрібно сильно зіграти у захисті та забивати голи
Фото - gettyimages
#Кроос, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - uefa.com.

Реалу необхідно сильно зіграти, як у захисті, так і в атаці у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Про це розповів півзахисник мадридського клубу Тоні Кроос.

"Гравці втомилися? Ні, ми в порядку. Ми не шукатимемо виправдань. Не можна почуватися втомленим перед півфіналом Ліги чемпіонів.

Важливо: Реал Мадрид - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Ми очікуємо побачити сильного суперника в особі Манчестер Сіті. Ця команда чудово грає. Нам потрібно сильно зіграти в захисті та забивати голи. Ми звикли грати в таких матчах", - сказав Кроос.

Матч розпочнеться о 22:00 за Києвом. 

Раніше Кроос продовжив контракт з Реалом.

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