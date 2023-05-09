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Реал Мадрид - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Матч відбудеться у вівторок, 9 травня
Сьогодні 05:41 2318 0
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Getty Images
#Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів-2022/23, плей-оф
1/2 фіналу
9 травня 2023 року, 22:00

Реал Мадрид (Іспанія) - Манчестер Сіті (Англія)
Стадіон Сантьяґо Бернабеу (Мадрид, Іспанія)
Головний арбітр - Артур Діаш (Португалія)

9 травня мадридський Реал нашого Андрія Луніна зіграє в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти англійського Манчестер Сіті. Поєдинок відбудеться на стадіоні Сантьяґо Бернабеу в Мадриді та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Реал Мадрид

Підопічні Карло Анчелотті щойно вдвадцяте стали володарями Кубка Іспанії, здолавши Осасуну з рахунком 2:1. А в чемпіонаті Реал уже втратив практичні шанси на титул, тож увага й сили королівського клубу будуть цілковито спрямовані на дві гри з Ман Сіті, які пройдуть з інтервалом у 8 днів.

До матчу Ліги чемпіонів "вершкові" підходять на тлі чуток про продовження контракту з 37-річним лідером команди Лукою Модричем, який щойно відновився після пошкодження. Відтак уболівальники можуть сподіватись на вихід хорватського півзахисника у вівторковій грі. Натомість Реалу не зможуть допомогти центральний захисник Едер Мілітао (перебір жовтих карток), та Ферлан Менді (травма).

Манчестер Сіті

Команда Хосепа Ґвардіоли мчить до чергового тріумфу в АПЛ, зрівнявшись із Арсеналом за кількістю проведених матчів, але водночас відірвавшись від нього вже на 4 очки за 4 тури до завершення чемпіонату. В суботу Сіті здолав аутсайдера Лідс Юнайтед із рахунком 2:1.

Втім, є й погані новини для "містян": у поєдинку на Бернабеу їм, імовірно, не допоможе центральний захисник Натан Аке. Нідерландець лише нещодавно оговтався від травми, проте в матчі з Лідсом був змушений достроково покинути поле (пошкодження підколінного сухожилля).

Історія зустрічей

Реал та Ман Сіті провели між собою 8 офіційних матчів, усі - в Лізі чемпіонів. Баланс перемог рівний - 3:3. Дане протистояння вже можна називати класикою півфіналу ЛЧ, позаяк цьогорічна двоматчева зустріч суперників стане вже третьою на такій стадії за останні 7 років. Попередні дві вигравав іспанський клуб (2015/16 та 2021/22).

Трансляція матчу

Дивитися поєдинок можна на медіасервісах Volia TV та MEGOGO.

Пряма мова

Карло Анчелотті (головний тренер Реала): з'явиться ближче до матчу...

Хозеп Ґвардіола (головний тренер Ман Сіті): з'явиться ближче до матчу...

Орієнтовні склади

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рюдіґер, Алаба, Начо, Вальверде, Чуамені, Кроос, Родріґо, Бензема, Вінісіус

Ман Сіті: Едерсон, Вокер, Стоунс, Діаш, Аканджі, Ґюндоґан, Родрі, де Брюйне, Сілва, Голанд, Ґріліш

Ставки букмекерів

Фаворитом гри вважають англійську команду: перемога Сіті - 2.15, нічия - 3.75, перемога Реала - 3.30.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1.

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