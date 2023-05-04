Шовковський: Луческу постійно підтримує команду

Головний тренер Динамо Мірча Луческу в курсі усіх справ клубу попри тимчасову відсутність.

Про це розповів виконуючий обов’язки головного тренера киян Олександр Шовковський.

"- Склад на цей матч обирали ви чи пан Луческу? І чи отримували ви від Луческу вказівки під часу матчу?

- Це індивідуальні питання, на які я не буду відповідати. Але я хочу сказати, що безумовно ми постійно на зв'язку з головним тренером, ми розмовляли з ним сьогодні вранці, розмовляли з ним учора вдень, ввечері. Він постійно підтримує команду, передає вітання, і ми так само бажаємо йому якнайскорішого одужання, щоби він був у строю. Стосовно рішень, то безумовно вони приймаються вже за, скажімо так, за ситуацією, яка є на футбольному полі. Але ми постійно на зв'язку з головним тренером", - розповів Шовковський.