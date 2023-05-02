Динамо: Луческу переніс операцію та рветься до роботи

У Динамо підтвердили, що головному тренеру команди Мірчі Луческу зробили операцію з приводу коксартрозу.

Про це повдіомляє пресслужба київського клубу.

"Мірча Луческу переніс оперативне втручання на нозі в Києві, воно пройшло успішно. Рішення зробити операцію в Україні, а не в європейських країнах, було ухвалено головним тренером після матчу з Шахтарем, щоб показати свою відданість та підтримку Україні та українському народу. А також, щоб перебувати поряд з командою і стежити за її тренувальним процесом.

Найближчим часом Луческу розпочне реабілітацію під контролем столичних лікарів. Також ситуацію під контролем тримає динамівський медперсонал, який допоможе тренеру пройти швидке та успішне відновлення у Києві.

Тренер перебуває у чудовому настрої, доброму гуморі та вже рветься до роботи. У понеділок він вже робив перші кроки палатою. Мірча Луческу передає привіт команді та її вболівальникам", - йдеться в повідомленні.