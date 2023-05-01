Головне
Збірна України перемогла Румунію, але не вийшла на Євро-2024
30.04.2023 21:10 2010
Циганков віддав 4-й гольовий пас за Жирону в матчі з півфіналістом Ліги Європи - ВІДЕО
Сьогодні 00:00 104
Жирона з асистом Циганкова переграла Севілью: результати 32 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 305
Коноплянка розігнав гольову атаку Краковії і сам її завершив - відео забитого м'яча українця
Вчора 22:25 914
Чарівник: найкращі гонки Айртона Сенни
Вчора 19:56 2172
Ковтун виграв два заліки Кубка світу зі спортивної гімнастики
Вчора 18:25 355
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів
Вчора 16:07 4929
Шапаренко повернувся до загальної групи Динамо після травми
Вчора 14:29 475
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни
Вчора 10:38 9896
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Вчора 07:07 7063
Прямі трансляції

Санчес: Треба вірити у чемпіонство

Алексіс Санчес прокоментував боротьбу у Лізі 1
Вчора 22:54 206 0
Санчес: Треба вірити у чемпіонство
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Марсель, #Алексіс Санчес

Джерело - Чемпіон.

Нападник Марселя Алексіс Санчес закликав вірити у можливу перемогу у чемпіонаті Франції.

Про це розповів сам футболіст.

"Треба вірити у чемпіонство, я вірю. Ми відстаємо від "ПСЖ" на 5 очок, це мотивує, до того ж мені подобається знаходиться неподалік від лідера.

Потрібно надіятися та залишатися єдиним цілим", — сказав Санчес.

Наразі Марсель на 5 очок відстає від лідера - ПСЖ.

Раніше тренер Марселя розповів про пошкодження Маліновського.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 7063
Останнє коло Чарівника: 29 років тому загинув легендарний Айртон Сенна Останнє коло Чарівника: 29 років тому загинув легендарний Айртон Сенна 16168 1
Приголомшливі фото Айртона Сенни через 25 років після смерті Приголомшливі фото Айртона Сенни через 25 років після смерті 3830
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів 4929
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 9896
18 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону 18 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону 3900
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 29107
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 55070
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 17286
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 67777
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 11527 2
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8808 1