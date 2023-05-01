Санчес: Треба вірити у чемпіонство

Нападник Марселя Алексіс Санчес закликав вірити у можливу перемогу у чемпіонаті Франції.

Про це розповів сам футболіст.

"Треба вірити у чемпіонство, я вірю. Ми відстаємо від "ПСЖ" на 5 очок, це мотивує, до того ж мені подобається знаходиться неподалік від лідера.

Потрібно надіятися та залишатися єдиним цілим", — сказав Санчес.