Санчес: Треба вірити у чемпіонство

Джерело - Чемпіон.
Нападник Марселя Алексіс Санчес закликав вірити у можливу перемогу у чемпіонаті Франції.
Про це розповів сам футболіст.
"Треба вірити у чемпіонство, я вірю. Ми відстаємо від "ПСЖ" на 5 очок, це мотивує, до того ж мені подобається знаходиться неподалік від лідера.
Потрібно надіятися та залишатися єдиним цілим", — сказав Санчес.
Наразі Марсель на 5 очок відстає від лідера - ПСЖ.
Раніше тренер Марселя розповів про пошкодження Маліновського.
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