Тренер Марселя розповів про пошкодження Маліновського

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський пропустить кілька днів через травму.

Про це заявив головний тренер команди Ігор Тудор.

"У Руслана Маліновського невелика травма. Думаю, що це історія на 2-3 дні", - сказав Тудор.