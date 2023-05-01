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Тренер Марселя розповів про пошкодження Маліновського

Українець пропустив матч з Осером
Сьогодні 13:24 334 0
Тренер Марселя розповів про пошкодження Маліновського
Фото: Getty Images
#Руслан Маліновський, #Марсель, #Ігор Тудор

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський пропустить кілька днів через травму.

Про це заявив головний тренер команди Ігор Тудор.

"У Руслана Маліновського невелика травма. Думаю, що це історія на 2-3 дні", - сказав Тудор.

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