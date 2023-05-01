Тренер Марселя розповів про пошкодження Маліновського

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Марселя Руслан Маліновський пропустить кілька днів через травму.
Про це заявив головний тренер команди Ігор Тудор.
"У Руслана Маліновського невелика травма. Думаю, що це історія на 2-3 дні", - сказав Тудор.
💬 Igor Tudor 🇭🇷 : « Ruslan Malinovskyi a une petite blessure, je pense que c'est l'histoire de 2,3 jours. » 🎙️ pic.twitter.com/6wM75Jzvsz— ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) April 30, 2023
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