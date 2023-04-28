Хетафе призначив нового головного тренера

Спортивний директор Хетафе очолив клуб

Посаду головного тренера Хетаф обійме чинний спортивний директор клубу Рубен Реєс.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

При цьому не повідомляється, чи фахівець поєднуватиме обидві посади.

Реєс замінив на посаді Кіке Санчеса Флореса. Хетафе в останньому матчі під керівництвом Флореса поступився вдома Альмерії (1:2) і опустився на 18-те місце у Ла-Лізі. До рятівного 17-го місця – одне очко.

30 квітня Гетафе зіграє на виїзді проти конкурента у боротьбі за виживання – Еспаньйола.