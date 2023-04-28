Головне
Динамо в більшості здолало Металіст у 23 турі УПЛ
Вчора 14:54 1164
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 00:02 27418
Favbet Foundation почав передачу 5500 наборів канцелярії для дітей ВПО та військовослужбовців за програмою «Клуб супергероїв»
Вчора 22:13 165
Пас Ярмоленка допоміг Аль-Айну перевести в серію пенальті фінал Кубка Президента - ВІДЕО
Вчора 20:56 3193
Цуренко переграла Тайхманн у другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді
Вчора 20:40 436 1
Кополовець назвав несподівану кандидатуру на посаду президента УАФ
Вчора 19:39 2477
У MEGOGO пояснили відмову від трансляції бою Ломаченка проти Хейні
Вчора 18:45 1455
Шахтар переміг Колос у 23 турі УПЛ
Вчора 16:54 620
Металіст - Динамо 1:3: огляд матчу
Вчора 16:39 615
Вийшов і "привіз" гол: Попов грубо помилився в матчі Металіст - Динамо - ВІДЕО
Вчора 16:11 1485
Прямі трансляції

Хетафе призначив нового головного тренера

Спортивний директор Хетафе очолив клуб
Вчора 23:10 193 0
Хетафе призначив нового головного тренера
#Хетафе, #Ла-Ліга

Джерело - getafecf.com.

Посаду головного тренера Хетаф обійме чинний спортивний директор клубу Рубен Реєс.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

При цьому не повідомляється, чи фахівець поєднуватиме обидві посади.

Реєс замінив на посаді Кіке Санчеса Флореса. Хетафе в останньому матчі під керівництвом Флореса поступився вдома Альмерії (1:2) і опустився на 18-те місце у Ла-Лізі. До рятівного 17-го місця – одне очко.

30 квітня Гетафе зіграє на виїзді проти конкурента у боротьбі за виживання – Еспаньйола.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 27418
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 6521
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 4949
Пас Ярмоленка допоміг Аль-Айну перевести в серію пенальті фінал Кубка Президента - ВІДЕО Пас Ярмоленка допоміг Аль-Айну перевести в серію пенальті фінал Кубка Президента - ВІДЕО 3193
Сирота шикарним дальнім ударом відкрив рахунок у матчі Металіст - Динамо - ВІДЕО Сирота шикарним дальнім ударом відкрив рахунок у матчі Металіст - Динамо - ВІДЕО 2228
Кополовець назвав несподівану кандидатуру на посаду президента УАФ Кополовець назвав несподівану кандидатуру на посаду президента УАФ 2477
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 19245
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 45633
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 24806
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 16222 6
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1447
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 11475 2