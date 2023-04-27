Хетафе звільнив головного тренера

Хетафе залишився без головного тренера

Хетафе оголосив про звільнення з посади головного тренера Кіке Санчеса Флореса.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Причина такого рішення – невдалі результати клубу останнім часом. Хетафе не перемагав з березня, в останніх 5 матчах у команди 3 поразки і 2 нічиї.

У турнірній таблиці Ла-Ліги Хетафе наразі посідає 17-те місце, випереджаючи зону вильоту лише на 1 очко.

Кіке Санчес Флорес очолював Хетафе з жовтня 2021 року. Раніше 58-річний іспанський фахівець уже тренував команду в 2004 – 2005 і 2015 роках.

Раніше Хетафе поступився Альмерії.