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Марсель переміг Ліон двічі за сезон вперше за 16 років

Українець Руслан Маліновський провів на полі 83 хвилини
Сьогодні 10:12 282 0
Марсель переміг Ліон двічі за сезон вперше за 16 років
Фото: AFP
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліон, #Руслан Маліновський, #Марсель

Джерело - Чемпіон.

Марсель мінімально переграв Ліон (2:1) у межах 32-го туру французької Ліги 1.

Команда Руслана Маліновського переграла Ліон двічі під час одного сезону вперше з 2007-го року.

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Українець вийшов у стартовому складі і провів на полі 83 хвилини.

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