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Марсель з Маліновським здолали Ліон: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 32 туру Ліги 1
Вчора 23:41 886 0
Марсель з Маліновським здолали Ліон: результати матчів Ліги 1
#Ліон, #Руслан Маліновський, #Марсель, #Реймс, #Едуард Соболь, #Страсбур

Джерело - Чемпіон.

У 32-му турі французької Ліги 1 відбулося 7 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
32 тур, 23 квітня

Реймс - Страсбур 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 1 Діалло, 0:2 - 37 Діалло

Українець Едуард Соболь не потрапив до заявки Страсбура на матч.

Аяччо - Брест 0:0

Лор’ян - Тулуза 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 68 Абухлаль

Нант - Труа 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Паллуа, 1:1 - Бальде (пен), 1:2 - 90+2 Одоберт, 2:2 - 90+6 Гессан

Ніцца - Клермон 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 38 Чам, 1:1 - 41 Лаборд, 1:2 - 83 Хауї

Монпельє - Ренн 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 84 Мавідіді

Червона картка: Саваньє 53

Ліон - Марсель 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Ундер, 1:1 - 68 Лаказетт, 1:2 - 90+3 автогол Густо

Українець Руслан Маліновський вийшов у старті і провів на полі 83 хвилини.

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