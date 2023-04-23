Шевченко: У міланському дербі немає ненависті

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко чекає можливості подивитися матч Інтер - Мілан у півфіналі Ліги чемпіонів.

Про це українець розповів порталу La Gazzetta dello Sport.

"Це буде дивовижний вечір, я з нетерпінням чекаю можливості подивитися дербі після того, як сам брав в ньому участь. Перед іграми ми намагалися заснути, ділячись емоціями одним з одним, але як тільки ми виходили на Сан-Сіро, то зосереджувалися тільки на своїх обов'язках.