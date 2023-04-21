Головне
Визначились пари півфіналістів Ліги Європи-2022/23
Сьогодні 01:07 1085
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів
Сьогодні 11:50 30848
Стали відомі пари 1/2 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 01:21 896
Рома вирвала перемогу в Феєнорда, Севілья розгромила МЮ: результати матчів Ліги Європи
Сьогодні 00:42 1442
АЗ по пенальті пройшов Андерлехт: результати матчів Ліги конференцій
Сьогодні 00:36 897
Ткач-Остапчук здобула третє для України срібло на чемпіонаті Європи
Вчора 23:44 418
Бєлінська здобула срібло на чемпіонаті Європи
Вчора 22:52 379
Лівач здобула срібло на чемпіонаті Європи з боротьби
Вчора 20:59 453
Ювентусу повернули 15 очок у турнірній таблиці Серії А
Вчора 19:38 1871
Пережив війну, штрафував Срну та підкорив фанів на Євро-2008. Чому Білич – хороший варіант для збірної України
Вчора 14:39 1026
Прямі трансляції

Ібрагімович відновив тренування з Міланом

Форвард може зіграти у чемпіонаті Італії
Сьогодні 12:40 238 0
Ібрагімович відновив тренування з Міланом
#Златан Ібрагімович, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - acmilan.com.

41-річний нападник Мілана Златан Ібрагімович повернувся до тренувань у загальній групі італійського клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ібрагімович отримав м'язове ушкодження, перебуваючи в розташуванні своєї національної команди. У Лізі чемпіонів Златан зіграти не зможе, оскільки не був заявлений на плей-оф.

Тренерський штаб "россонері" зможе задіяти Златана в матчах Серії А.

У цьому сезоні Ібрагімович забив один гол за міланців у чотирьох матчах.

Раніше повідомлялося, що Мілан не пропонуватиме новий контракт Ібрагімовичу.

Коментарі ()
Популярне зараз
УЄФА розгляне перенесення фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбулу УЄФА розгляне перенесення фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбулу 1785
Тайсон назвав головну зірку сучасного боксу Тайсон назвав головну зірку сучасного боксу 4123
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 30848
Сабо назвав претендентів на пост головного тренера Динамо Сабо назвав претендентів на пост головного тренера Динамо 3579
Рома - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи Рома - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи 1496
Ювентусу повернули 15 очок у турнірній таблиці Серії А Ювентусу повернули 15 очок у турнірній таблиці Серії А 1871
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 54631
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 33649 1
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113279
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 29136
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4561
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 9326