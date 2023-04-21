Ібрагімович відновив тренування з Міланом

Форвард може зіграти у чемпіонаті Італії

41-річний нападник Мілана Златан Ібрагімович повернувся до тренувань у загальній групі італійського клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ібрагімович отримав м'язове ушкодження, перебуваючи в розташуванні своєї національної команди. У Лізі чемпіонів Златан зіграти не зможе, оскільки не був заявлений на плей-оф.

Тренерський штаб "россонері" зможе задіяти Златана в матчах Серії А.

У цьому сезоні Ібрагімович забив один гол за міланців у чотирьох матчах.

Раніше повідомлялося, що Мілан не пропонуватиме новий контракт Ібрагімовичу.