Ібрагімович відновив тренування з Міланом

Джерело - acmilan.com.
41-річний нападник Мілана Златан Ібрагімович повернувся до тренувань у загальній групі італійського клубу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Ібрагімович отримав м'язове ушкодження, перебуваючи в розташуванні своєї національної команди. У Лізі чемпіонів Златан зіграти не зможе, оскільки не був заявлений на плей-оф.
Тренерський штаб "россонері" зможе задіяти Златана в матчах Серії А.
У цьому сезоні Ібрагімович забив один гол за міланців у чотирьох матчах.
Раніше повідомлялося, що Мілан не пропонуватиме новий контракт Ібрагімовичу.