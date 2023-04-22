Фірміно пропустить найближчі матчі Ліверпуля

Форвард пропустить три найближчі матчі Ліверпуля

Нападник Ліверпуля Роберто Фірміно пропустить найближчі три матчі команди — проти Ноттінгем Форест, Вест Гема та Тоттенгему.

Про це розповів головний тренер команди Юрген Клопп.

У бразильця м'язова проблема.

У сезоні-2022/23 на рахунку Фірміно 11 голів та 5 асистів за Ліверпуль у 32 матчах. Він виступає за англійський клуб протягом восьми років.

Раніше повідомлялося, що Інтер та Барселона хочуть підписати Фірміно.

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