Фірміно пропустить найближчі матчі Ліверпуля

Джерело - liverpoolfc.com.
Нападник Ліверпуля Роберто Фірміно пропустить найближчі три матчі команди — проти Ноттінгем Форест, Вест Гема та Тоттенгему.
Про це розповів головний тренер команди Юрген Клопп.
У бразильця м'язова проблема.
У сезоні-2022/23 на рахунку Фірміно 11 голів та 5 асистів за Ліверпуль у 32 матчах. Він виступає за англійський клуб протягом восьми років.
Раніше повідомлялося, що Інтер та Барселона хочуть підписати Фірміно.
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