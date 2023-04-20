Челсі має намір провести переговори зі Спаллетті

Основним кандидатом досі залишається Юліан Нагельсманн

Джерело - Football London.

Керівництво Челсі все ще розглядає варіант із запрошенням головного тренера Наполі Лучано Спаллетті.

Про це повідомляє Football London.

Клуб хотів би провести перемовини з 64-річним італійським фахівцем. При цьому основним кандидатом досі залишається Юліан Нагельсманн, адже він перебуває у статусі вільного агента.

Третій претендент - Маурісіо Почеттіно, а до ідеї з призначенням Луїса Енріке лондонці охололи.

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