Енріке виключений з претендентів на тренерське крісло Челсі

У шорт-листі залишилось двоє претендентів

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Барселони та збірної Іспанії Луїса Енріке виключили зі списку головних претендентів на посаду головного тренера Челсі.

Про це повідомляє журналіст Метт Лоу.

Боси англійського клубу мають намір провести переговори з двома кандидатами.

У шорт-лист на посаду головного тренера синіх входять Юліан Нагельсманн та Маурісіо Почеттіно.

Раніше Челсі поступився Реалу в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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