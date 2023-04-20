Тухель: Сіті знову був у нас на гачку

Джерело - uefa.com.
Баварія була близькою до перемоги над Манчестер Сіті у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (1:1).
Про це розповів головний тренер німецького клубу Томас Тухель.
"Вважаю, що Сіті знову був у нас на гачку. Навіть більше, ніж у першому матчі в Манчестері.
Але, як і минулого тижня, у нас не було того моменту вдачі, який потрібен, щоб все перевернути. Я дуже задоволений тим, як ми виступили", - зазначив Тухель.
Нагадаємо, визначено дати півфіналів Ліги чемпіонів.
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