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Тухель: Сіті знову був у нас на гачку

Томас Тухель прокоментував результат матчу з Манчестер Сіті
Сьогодні 11:05 557 0
Тухель: Сіті знову був у нас на гачку
Фото - gettyimages
#Баварія, #Манчестер Сіті, #Томас Тухель

Джерело - uefa.com.

Баварія була близькою до перемоги над Манчестер Сіті у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (1:1).

Про це розповів головний тренер німецького клубу Томас Тухель.

"Вважаю, що Сіті знову був у нас на гачку. Навіть більше, ніж у першому матчі в Манчестері.

Але, як і минулого тижня, у нас не було того моменту вдачі, який потрібен, щоб все перевернути. Я дуже задоволений тим, як ми виступили", - зазначив Тухель.

Нагадаємо, визначено дати півфіналів Ліги чемпіонів.

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