Головне
Пір під час чуми: представниця української федерації з келихом шампанського позувала перед камерою з росіянкою
Вчора 20:15 35471 2
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань
Сьогодні 16:43 536
Інгулець мінімально переграв Рух у 10 турі УПЛ
Сьогодні 15:18 612
Світоліна поступилася Таусон в 1 колі турніру ITF у Португалії
Сьогодні 14:53 492
Федерація тенісу України не відряджатиме делегації на змагання, де беруть участь росіяни
Сьогодні 14:31 270
Спортивний лікар: Після похоронів доньки та дружини йду в ЗСУ, ненавиджу цих тварин
Сьогодні 11:44 6575
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 10:58 1410
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні
Сьогодні 10:36 14430
Мудрик змарнував вихід сам на сам у матчі Ліги чемпіонів проти Реала - ВІДЕО
Сьогодні 01:43 11481
Визначились перші півфіналісти Ліги чемпіонів-2022/23
Сьогодні 00:09 841
Прямі трансляції

Ковалець: Інгулець показав характер

Сергій Ковалець прокоментував перемогу над Рухом
Сьогодні 20:37 156 0
Ковалець: Інгулець показав характер
#Інгулець, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Сергій Ковалець

Джерело - Чемпіон.

Інгулець показав характер у перенесеному матчі 10-го туру УПЛ проти Руха (1:0).

Про це розповів головний тренер Інгульця Сергій Ковалець.

"Сьогодні команда показала характер. У нас було більше моментів у першому таймі, можна було закривати матч. Але другий тайм був трішки інший, хоча ми знову мали моменти, хороший вихід з оборони в атаку.

Ну, рахунок 1:0, і я вітаю вболівальників, президента і гравців, які віддали сьогодні на футбольному полі всі сили заради перемоги. Нам зараз важливо відновити емоції та енергетику, тому що це був пропущений матч. Ми розуміємо, що на нашу команду чекає ще один цікавий матч з Олександрією", - відзначив Ковалець.

Нагадаємо, Інгулець відмовився від використання VARу матчі з Рухом.

Раніше Інгулець мінімально переграв Рух у 10 турі УПЛ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Челсі - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Челсі - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 1739
Мудрик змарнував вихід сам на сам у матчі Ліги чемпіонів проти Реала - ВІДЕО Мудрик змарнував вихід сам на сам у матчі Ліги чемпіонів проти Реала - ВІДЕО 11481
Спортивний лікар: Після похоронів доньки та дружини йду в ЗСУ, ненавиджу цих тварин Спортивний лікар: Після похоронів доньки та дружини йду в ЗСУ, ненавиджу цих тварин 6575
Мілан вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів Мілан вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів 1612
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні 14430
"Я завжди розмовлятиму російською": Алієв розповів, чому не переходить на українську мову - ВІДЕО "Я завжди розмовлятиму російською": Алієв розповів, чому не переходить на українську мову - ВІДЕО 6973
Рекомендуємо
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113220
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 74521 2
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14758 3
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 11227 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 29639
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 206449