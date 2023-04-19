Ковалець: Інгулець показав характер

Інгулець показав характер у перенесеному матчі 10-го туру УПЛ проти Руха (1:0).

Про це розповів головний тренер Інгульця Сергій Ковалець.

"Сьогодні команда показала характер. У нас було більше моментів у першому таймі, можна було закривати матч. Але другий тайм був трішки інший, хоча ми знову мали моменти, хороший вихід з оборони в атаку.

Ну, рахунок 1:0, і я вітаю вболівальників, президента і гравців, які віддали сьогодні на футбольному полі всі сили заради перемоги. Нам зараз важливо відновити емоції та енергетику, тому що це був пропущений матч. Ми розуміємо, що на нашу команду чекає ще один цікавий матч з Олександрією", - відзначив Ковалець.