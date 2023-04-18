Головне
Спортивний лікар: Після похоронів доньки та дружини йду в ЗСУ, ненавиджу цих тварин
Вчора 19:42 3876
CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність
Вчора 21:54 6183
Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики
Вчора 21:24 595
У Циганкова була пропозиція від титулованого клубу Італії
Вчора 20:39 1075
Циганик: Шахтар пропонує 75 тисяч доларів командам, які відберуть очки у Дніпра-1
Вчора 20:24 955 2
Вацко: Павелко ходить задоволений і говорить, що з Ребровим вже домовились
Вчора 16:54 880
Збірна України продовжить відбір до Євро-2024
Вчора 16:26 1650
Не стало Павла Шкапенка. У 1993-му він забивав у ворота Барселони за Динамо - ВІДЕО
Вчора 14:59 3857 5
Помер колишній гравець Динамо та збірної України Шкапенко
Вчора 11:23 1581 1
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Вчора 11:17 863
Прямі трансляції

Скрипник виграв 50-й матч в УПЛ

Сьогодні 13:59 265 0
Скрипник виграв 50-й матч в УПЛ
#Ворскла, #Віктор Скрипник

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник досяг позначки у 50 перемог в Українській прем’єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Ювілейною стала перемога над Чорноморцем (1:0). На чолі Ворскли це сьома звитяга, ще 43 рази Скрипник вигравав із Зорею, яку очолював з 2019 по 2022 рік.

Команди 53-річного українського тренера здобули однакову кількість перемог у домашніх та виїзних матчах - по 25.

Нагадаємо, клуб Ла-Ліги проявляв інтерес до воротаря Ворскли Ісенка.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Раптово помер український арбітр Раптово помер український арбітр 1803
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива 3528
Жирона виставила солідний трансферний цінник на Циганкова Жирона виставила солідний трансферний цінник на Циганкова 15307
Спортивний лікар: Після похоронів доньки та дружини йду в ЗСУ, ненавиджу цих тварин Спортивний лікар: Після похоронів доньки та дружини йду в ЗСУ, ненавиджу цих тварин 3876
Не стало Павла Шкапенка. У 1993-му він забивав у ворота Барселони за Динамо - ВІДЕО Не стало Павла Шкапенка. У 1993-му він забивав у ворота Барселони за Динамо - ВІДЕО 3857 5
CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність 6183
Рекомендуємо
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 22931
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 34459 1
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 45210
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 16827
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 42496
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 80902 3