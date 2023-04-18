Скрипник виграв 50-й матч в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник досяг позначки у 50 перемог в Українській прем’єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Ювілейною стала перемога над Чорноморцем (1:0). На чолі Ворскли це сьома звитяга, ще 43 рази Скрипник вигравав із Зорею, яку очолював з 2019 по 2022 рік.

Команди 53-річного українського тренера здобули однакову кількість перемог у домашніх та виїзних матчах - по 25.

Нагадаємо, клуб Ла-Ліги проявляв інтерес до воротаря Ворскли Ісенка.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!