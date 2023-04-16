Ворскла вирвала перемогу в Чорноморця у 21 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Ворскла здобула мінімальну перемогу над Чорноморцем в межах 21-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 0:1. Переможний гол забив Таулант Сефері наприкінці поєдинку.
Чемпіонат України - УПЛ
21 тур, 16 квітня
Чорноморець - Ворскла 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 85 Сефері
Склади команд:
Чорноморець: Паст, Путря, Салюк, Гучек, Брагару, Васильєв, Політило (Єрмаков 46), Бадібанга (Авагімян 75), Кузик, Алефіренко, Юсов (Войтіховський, 40)
Запас: Даскалиця, Варакута, Білий, Селін, Задоя, Гладкий, Штогрін, Черткоєв
Ворскла: Ісенко, Пердута, Чеснаков, Кравець, Бацула, Павлюк, Скляр, Олійник (Яворський 88), Челядін (Феліпе 68), Степанюк, Сефері
Запас: Домолега, Крупський, Рамірес, Кане, Кулаковський, Лопес, Нестеренко
Жовті картки: Васильєв 30, Бацула 45, Чеснаков 51, Павлюк 59, Олійник 64, Войтиховський 90+2
Напередодні Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Львів.