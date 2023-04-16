Головне
Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Львів у 21 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 519
Марсель Маліновського переміг Труа, Страсбур з Соболем розібрався з Аяччо: результати матчів Ліги 1
Сьогодні 23:37 737
Фенербахче з Ягуповою переміг Мерсін у фіналі жіночої Євроліги
Сьогодні 22:59 164
Жирона з Циганковим перемогла Ельче, Барселона не змогла здолати Хетафе: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 21:51 940
Арсенал не втримав перемогу над Вест Гемом, МЮ розібрався з Ноттінгемом: результати матчів АПЛ
Сьогодні 20:24 807
Крутих виграв кваліфікацію і вдруге вийшов на турнір ATP
Сьогодні 19:18 240
Радівілов став бронзовим призером чемпіонату Європи в опорному стрибку
Сьогодні 18:19 264
Ковтун завоював перше золото в кар’єрі на чемпіонаті Європи
Сьогодні 17:42 567
Ворскла вирвала перемогу в Чорноморця у 21 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 308
Ковтун здобув бронзову нагороду чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
Сьогодні 16:39 263
Прямі трансляції

Барселона не змогла забити три матчі поспіль

Перевага Барселони над Реалом складає 11 очок
Сьогодні 22:03 207 0
Барселона не змогла забити три матчі поспіль
Фото: AFP
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Tribuna.com.

Барселона розписала нульову нічию з Хетафе в межах 29-го туру іспанської Ла-Ліги.

Про це повідомляє tribuna.com.

У попередніх двох матчах "синьо-гранатовим" також не вдалося відзначитися.

В 28-му турі чемпіонату Іспанії була ще одна нульова нічия з Жироною, а в півфіналі Кубка Іспанії каталонці розгромно поступилися Реалу з рахунком 0:4.

За 9 турів до кінця сезону перевага Барселони над Реалом складає 11 очок.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Жирона з Циганковим перемогла Ельче, Барселона не змогла здолати Хетафе: результати матчів Ла-Ліги Жирона з Циганковим перемогла Ельче, Барселона не змогла здолати Хетафе: результати матчів Ла-Ліги 940
Рух власним коштом замовив систему VAR на матч з Інгульцем: клуб з Петрового не підтримав ініціативу Рух власним коштом замовив систему VAR на матч з Інгульцем: клуб з Петрового не підтримав ініціативу 2106 2
Кремінь - Полісся - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Кремінь - Полісся - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1343
Шахтар - Львів: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Львів: де дивитися матч УПЛ 1472
Китаєць Чжілей достроково переміг Джойса Китаєць Чжілей достроково переміг Джойса 5320
Шахтар - Львів - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Шахтар - Львів - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1061
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 42426
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 15592 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 23594
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 9215
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8446 1
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 16759