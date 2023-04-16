Барселона не змогла забити три матчі поспіль

Перевага Барселони над Реалом складає 11 очок

Барселона розписала нульову нічию з Хетафе в межах 29-го туру іспанської Ла-Ліги.

Про це повідомляє tribuna.com.

У попередніх двох матчах "синьо-гранатовим" також не вдалося відзначитися.

В 28-му турі чемпіонату Іспанії була ще одна нульова нічия з Жироною, а в півфіналі Кубка Іспанії каталонці розгромно поступилися Реалу з рахунком 0:4.

За 9 турів до кінця сезону перевага Барселони над Реалом складає 11 очок.

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