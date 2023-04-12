Безсмертний: За команду не соромно

Гравцям Львова не вистачило впевненості у собі в матчі 6 туру УПЛ проти Шахтаря.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Анатолій Безсмертний.

"Я вважаю, наша команда сьогодні провела непогану гру. Десь не вистачало впевненості в собі, десь – майстерності та концентрації. Але за команду не соромно, тому, думаю, цю гру можна занести в актив. Хлопці зрозуміли, що вони можуть грати проти будь-якого суперника.

– Есеола розминався, але на поле так і не вийшов...

– У нього травми, через це він не зміг вийти. Хоча ми дуже розраховували на нього і він мав допомогти, але травмувався і був нам не помічник", - відзначив Безсмертний.