Центральний захисник Роми Кріс Смоллінг близький до підписання нового контракту з клубом.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Угода 33-річного англійця буде розрахована до 2025 року, за нею він отримуватиме 3,5 млн євро.

Chris #Smalling is one step away to extend his contract with #ASRoma until 2025 (€3,5M/year). #transfers https://t.co/42Le1oHKNp