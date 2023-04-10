Ройс визначився з майбутнім у Боруссії

Нападник вирішив залишитися в клубі, де провів майже всю свою кар'єру.

Дортмундська Боруссія все-таки вирішила продовжити контракт з Марко Ройсом ще на один сезон.

Про це повідомляє Bild.

Гравець погодився продовжити свій контракт зі "джмелями" до 2024 року. При цьому зарплата Марко скоротитися приблизно вдвічі.

Нагадаємо, що чинний контракт 33-річного гравця закінчується цього літа. Ройс провів у Дортмунді 11 років, зігравши 380 матчів і забивши 160 голів.

Під час зимового трансферного вікна низка клубів була зацікавлена в послугах Ройса, Марко навіть провів низку попередніх переговорів.

Раніше Боруссія Дортмунд здобула мінімальну перемогу над Уніоном.