Бензема відхилив пропозицію із Саудівської Аравії

Джерело - isport.ua.
Форвард мадридського Реала Карім Бензема прийняв рішення про своє майбутнє.
Про це повідомляє Marca.
Гравець відмовився від серйозної пропозиції з Саудівської Аравії.
Зокрема, Каріму заявляли, що на його честь у країні назвуть новітню футбольну академію. Утім, француза це не вразило і він захотів залишитися в мадридському Реалі, продовживши з клубом контракт ще на один рік.
Нагадаємо, контракт Бензема закінчується влітку цього року.
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