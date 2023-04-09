Бензема відхилив пропозицію із Саудівської Аравії

Форвард отримав пропозицію із Саудівської Аравії

Форвард мадридського Реала Карім Бензема прийняв рішення про своє майбутнє.

Про це повідомляє Marca.

Гравець відмовився від серйозної пропозиції з Саудівської Аравії.

Зокрема, Каріму заявляли, що на його честь у країні назвуть новітню футбольну академію. Утім, француза це не вразило і він захотів залишитися в мадридському Реалі, продовживши з клубом контракт ще на один рік.

Нагадаємо, контракт Бензема закінчується влітку цього року.

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