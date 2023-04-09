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Бензема відхилив пропозицію із Саудівської Аравії

Форвард отримав пропозицію із Саудівської Аравії
Сьогодні 16:10 79 0
Бензема відхилив пропозицію із Саудівської Аравії
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Карім Бензема, #Реал Мадрид B

Джерело - isport.ua.

Форвард мадридського Реала Карім Бензема прийняв рішення про своє майбутнє.

Про це повідомляє Marca.

Гравець відмовився від серйозної пропозиції з Саудівської Аравії.

Зокрема, Каріму заявляли, що на його честь у країні назвуть новітню футбольну академію. Утім, француза це не вразило і він захотів залишитися в мадридському Реалі, продовживши з клубом контракт ще на один рік.

Нагадаємо, контракт Бензема закінчується влітку цього року.

Читайте: Анчелотті: Бензема може виграти ще один Золотий м’яч

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