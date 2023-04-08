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Рух - Верес 0:0: огляд матчу

Матч завершився без забитих голів
Сьогодні 18:40 183 0
Рух - Верес 0:0: огляд матчу
#Верес, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20-го туру української Прем’єр-Ліги львівський Рух зіграв внічию з рівненським Вересом. 

Чемпіонат України - УПЛ
20 тур, 8 квітня

Рух - Верес 0:0

Рух: Юрій Паньків, Олексій Довгий, Юрій Клімчук, Уїв Соломон-Отабор, Мар'ян Мисик (Едсон Фернандо 58), Ярослав Карабін (Василь Рунич 46), Роман Дідик, Ростислав Лях, Богдан Слюбик, Віталій Роман, Денис Слюсар (Остап Притула 68)

Верес: Богдан Когут, Роман Гагун, Семен Вовченко, Андрій Блізніченко, Віталій Дахновський, Олександр Лебеденко, Геннадій Пасіч, Станіслав Шарай, Дмитро Кльоц, Микола Гайдучик (Михайло Шестаков 84), Василь Курко

Попередження: Ярослав Карабін 3, Богдан Слюбик 60, Василь Рунич 70 – Олександр Лебеденко 64, Олександр Лебеденко 72

Вилучення: Олександр Лебеденко 72 - Едсон Фернандо 90+2

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