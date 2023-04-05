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Чеферін - про Суперлігу: У Європі немає місця для картелів

Президент УЄФА розповів про проєкт європейської Суперліги
Сьогодні 19:59 195 0
Чеферін - про Суперлігу: У Європі немає місця для картелів
Фото: Getty Images
#Суперліга, #УЄФА, #Александер Чеферін

Джерело - УЄФА.

Суперліга суперечить європейській моделі, яку сповідує УЄФА.

Про це розповів президент УЄФА Александер Чеферін.

"Ми зіткнулися з нестримною глобалізацією і всім, що з цього випливає. Вигодами та ризиками також. Ми не повинні про це забувати. Були спокуси та навіть спроби створити нові моделі, але вони суперечать європейській моделі, яку маємо та дуже цінуємо.

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Наша модель базується на спортивних заслугах. Звідки ми родом, заслуги не мають ціни. Заслуги не можна вимагати, їх не можна придбати. Їх можна лише заслужити. Сезон за сезоном. На полі та поза ним. На цьому континенті немає місця для картелів. Думаю, ми всі разом чітко дали зрозуміти це", - сказав Чеферін.

Напередодні Чеферіна переобрали президентом УЕФА.

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