Шаран - про Болотнікова: Таких пі****ів треба гноїти

Тренер Миная прокоментував звинувачення у договірному матчі з Інгульцем

Джерело - FanDay.

Головний тренер Миная Володимир Шаран відреагував на інформацію журналіста Сергія Болотникова про можливий договірний характер матчу з Інгульцем (1:2).

Про це коуч розповів порталу FanDay.

"Та ви що? Ні**ра собі! Болотніков таке сказав? У мене ледь інфаркт не трапився, а він каже договірний матч. Це просто марення! Таких пі****ів, що пишуть таку х***ю, треба гноїти! Нехай клуб подає на нього до суду. Інакше не можна у цій ситуації! Я його згною! Замість того, щоб підіймати український футбол, вони намагаються опустити мій імідж і клуб. У мене це у голові не вкладається".

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"Договірняки з перших хвилин видно! Які три на три?! Це не 90-ті, щоб три на три ху***ти! Про що він говорить? Я всю свою кар‘єру чесним і порядним шляхом збудував, у мене й у думках ніколи не було. Мельник сам не може пояснити, чому він витяг руки, у нього помутніння сталося. Він вбитий три дні ходить, я вже не знаю, що з ним робити. Хлопець дуже засмучений", – сказав Шаран.

Нагадаємо, Мінспорту визначив УАФ "критично важливою для життя населення" та звільнив від мобілізації.