Мінспорту визначив УАФ "критично важливою для життя населення" та звільнив від мобілізації

Міністерство молоді та спорту звільнило співробітників Української асоціації футболу (УАФ) від мобілізації на час воєнного стану.

Про це йдеться у наказі міністерства.

Українську асоціацію футболу визначено, як спілкою, яка є критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

"Відповідно до Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час", з метою здійснення бронювання під час дії воєнного стану військовозобов’язаних працівників

НАКАЗУЮ:

Визначити підприємство (установу, організацію) таким, що відповідає критеріям, встановленим підпунктами 2, 5 та 6 пункту 2 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час", та є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Повне найменування: "Громадська спілка "Українська асоціація футболу", — йдеться у наказі.