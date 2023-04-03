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Мінспорту визначив УАФ "критично важливою для життя населення" та звільнив від мобілізації

Футбольні чиновники отримали "бронь" від мобілізації
Сьогодні 13:13 121 1
Мінспорту визначив УАФ "критично важливою для життя населення" та звільнив від мобілізації
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - mms.gov.ua.

Міністерство молоді та спорту звільнило співробітників Української асоціації футболу (УАФ) від мобілізації на час воєнного стану.

Про це йдеться у наказі міністерства.

Українську асоціацію футболу визначено, як спілкою, яка є критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

"Відповідно до Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час", з метою здійснення бронювання під час дії воєнного стану військовозобов’язаних працівників

НАКАЗУЮ:

Визначити підприємство (установу, організацію) таким, що відповідає критеріям, встановленим підпунктами 2, 5 та 6 пункту 2 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час", та є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Повне найменування: "Громадська спілка "Українська асоціація футболу", — йдеться у наказі.

Раніше Лучі відмовився від послуг десятків київських арбітрів.

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