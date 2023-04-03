Один з матчів 19 туру УПЛ міг бути договірним - журналіст

Матч 19 туру УПЛ між Минаєм та Інгульцем (1:2) міг мати договірний характер.

Про це розповів український журналіст Сергій Болотніков.

Нагадаємо, перший тайм був на користь закарпатців, але на 85-й хвилині Олександр Мельник забив у свої ворота, а вже в компенсований час Інгулець вирвав перемогу завдяки пенальті, який реалізував Максим Ковальов.

"Мені надійшов сигнал від футбольних, обізнаних людей, що є дуже переконливі чутки, що це був злив, що Минай та Інгулець зіграли 3 в 3 (очка) - у першому колі Минай виграв у Петровому, а тепер команди добазарилися повернути боржок.

І є всі аргументи, щоб у це повірити. Перший гол Інгульця - це автогол. А другий - це дуже дурний пенальті, гра захисника рукою, коли це не було потрібно.

Я перевірив у своїх знайомих букмекерів, чи були підозрілі ставки і виграші. Мені сказали, що так, були ставки на "Інгулець" перед матчем, а під час - на тотал більше. Але в межах допустимого, без нічого критичного, що викликало б підозру.

Але переможний гол Інгульця з пенальті був на останній секунді матчу. Після нього Монзуль просвистіла і завершила гру. Я переконаний, що договірняки так не граються. Як можна тягнути до останньої секунди матчу? Якщо ти знаєш, що потрібно програти, то ти раніше скосиш суперника або зіграєш рукою у своєму штрафному майданчику", - сказав Болотніков.