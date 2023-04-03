Еспаньйол звільнив головного тренера

Джерело - rcdespanyol.com.
Еспаньйол оголосив про припинення співпраці з головним тренером Дієго Мартінесом.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Причина звільнення — невдалі результати. В останніх п'яти матчах чемпіонату команда поступилась чотири рази, опустившись на 17-е місце. Минулими вихідними Еспаньйол поступився Жироні Віктора Циганкова (1:2).
Мартінес очолив Еспаньйол 1 липня 2022 року. В 31 матчах за керівництва Дієго Еспаньйол виграв 9 поєдинків, стільки ж зіграв внічию, а 13 разів команда програла.
Клуб найближчим часом повідомить про нового тренера першої команди.
Нагадаємо, Жирона з Циганковим переграла Еспаньйол у 27 турі Ла-Ліги.