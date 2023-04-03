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Еспаньйол звільнив головного тренера

Еспаньйол залишився без головного тренера
Сьогодні 15:55 143 0
Еспаньйол звільнив головного тренера
#Еспаньйол, #Ла-Ліга

Джерело - rcdespanyol.com.

Еспаньйол оголосив про припинення співпраці з головним тренером Дієго Мартінесом.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Причина звільнення — невдалі результати. В останніх п'яти матчах чемпіонату команда поступилась чотири рази, опустившись на 17-е місце. Минулими вихідними Еспаньйол поступився Жироні Віктора Циганкова (1:2).

Мартінес очолив Еспаньйол 1 липня 2022 року. В 31 матчах за керівництва Дієго Еспаньйол виграв 9 поєдинків, стільки ж зіграв внічию, а 13 разів команда програла.

Клуб найближчим часом повідомить про нового тренера першої команди.

Нагадаємо, Жирона з Циганковим переграла Еспаньйол у 27 турі Ла-Ліги.

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