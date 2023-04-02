Піке: Для Барселони було б неймовірно, якби Мессі повернувся

Ексгравець Барселони прокоментував можливе повернення Мессі

Джерело - Чемпіон.

Повернення Ліонеля Мессі в Барселону буде чудовою подією для каталонського клуба.

Про це заявив ексгравець "блаугранас" Жерар Піке.

"Очевидно, що для Барселони було б неймовірно, якби Лео повернувся. Але настає момент, коли таке нагнітання ситуації може бути навіть контрпродуктивним. Я б пустив це на самоплив, нехай це буде природно".

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"Якщо врешті-решт це має закінчитися поверненням Мессі - так воно й буде. Якщо є намір з обох сторін, угода у світі футболу завжди може бути проведена до тих пір, поки обидві сторони хочуть і просто як диктує час", - сказав Піке.

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі сподівається наприкінці сезону повернутися у Барселону на правах вільного агента.