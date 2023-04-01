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Стало відомо скільки Барселона платитиме Мессі у разі повернення

Барселона зможе підписати Мессі
Сьогодні 12:52 215 0
Стало відомо скільки Барселона платитиме Мессі у разі повернення
Фото: Getty Images
#Барселона, #Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Повернення форварда ПСЖ Ліонеля Мессі в Барселону можливе з економічної точки зору.

Про це повідомила журналістка Вероніка Брунаті.

Якщо 35-річний аргентинець перейде в каталонську команду, то зароблятиме близько 10 мільйонів євро на рік.

Також буде додаткова змінна сума від спонсорських угод, завдяки яким зарплата футболіста буде близька до тієї, яку він отримує у французькому клубі.

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