Стало відомо скільки Барселона платитиме Мессі у разі повернення

Барселона зможе підписати Мессі

Джерело - Чемпіон.

Повернення форварда ПСЖ Ліонеля Мессі в Барселону можливе з економічної точки зору.

Про це повідомила журналістка Вероніка Брунаті.

Якщо 35-річний аргентинець перейде в каталонську команду, то зароблятиме близько 10 мільйонів євро на рік.

Також буде додаткова змінна сума від спонсорських угод, завдяки яким зарплата футболіста буде близька до тієї, яку він отримує у французькому клубі.