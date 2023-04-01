Стало відомо скільки Барселона платитиме Мессі у разі повернення

Джерело - Чемпіон.
Повернення форварда ПСЖ Ліонеля Мессі в Барселону можливе з економічної точки зору.
Про це повідомила журналістка Вероніка Брунаті.
Якщо 35-річний аргентинець перейде в каталонську команду, то зароблятиме близько 10 мільйонів євро на рік.
Також буде додаткова змінна сума від спонсорських угод, завдяки яким зарплата футболіста буде близька до тієї, яку він отримує у французькому клубі.
El regreso de Lionel #Messi es factible desde lo económico. La ficha del jugador rondaría los 10 millones de euros más un variable por sponsoring que lo llevaría a una cifra cercana a lo que cobra en #PSG.— Veronica Brunati (@verobrunati) March 31, 2023