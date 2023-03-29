Мессі хоче влітку перейти у Барселону

Ліонель Мессі влітку може змінити клуб

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі сподівається наприкінці сезону повернутися у Барселону на правах вільного агента.

Про це повідомляє іспанський журналіст Жерар Ромеро.

За його інформацією, противники повернення Мессі в керівництві Барселони свою думку змінили. Своєю чергою, 35-річний аргентинець готовий піти на скорочення зарплати, щоб Барселона могла вписатися в стелю зарплат. У ПСЖ Мессі заробляє 40 млн євро на рік.

Для того, щоб мати можливість реєструвати нові контракти (як новачків, так і продовження угод із чинними гравцями команди), Барселоні потрібно до літа скоротити зарплатну відомість на 150 млн євро.

Раніше Мессі відзначився сотим голом за збірну Аргентини.